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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدلًا من المساعدات.. أردوغان يوزع «الشاي» على أهالي جيرسون المنكوبة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:51 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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في واقعة أثارت غضب واستياء المواطنين الأتراك، وزع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبوات على المنكوبين وأهالي الضحايا في مدينة جيرسون.

وأثارت زيارة أردوغان، أمس الاثنين، لمدينة جيرسون التركية المنكوبة، حالة من الغضب على الساحتين السياسية والشعبية في تركيا، واعتبرت أصوات من المعارضة أن توزيع الرئيس لعبوات الشاي على عائلات الضحايا بمثابة استخفاف بالمواطنين الذين تعرضوا لكارثة إنسانية مع السيول العارمة التي ضربت المدينة خلال الأسبوع الماضي متسببة في مصرع أكثر من 10 مواطنين، وفقا لموقع تركيا الآن.

كما انتقدت أصوات المعارضة حشد المواطنين أثناء كلمة أردوغان دون مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، فى الوقت الذى منع فيه النظام احتفالات عيد النصر في 30 أغسطس الماضي.

وقال أردوغان في ختام كلمته "تعرفون أنني من ريزا فدعوني أقدم لكم شاي ريزا"، وقام بتوزيع عبوات الشاي على المواطنين الذين كانوا في انتظار المساعدات الإغاثية الضرورية.

وعلق رئيس سياسات الأمن القومي بحزب الخير المعارض أيتون تشيراي، على تلك الواقعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "نأمل ألا تحدث كارثة بتفشي فيروس كورونا في مدينة جيرسون التي عانت مؤخرا من كارثة السيول".

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