«الداخلية» تضبط 3888 سائق نقل خالف ارتداء الكمامة الواقية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية قِبل 3888 سائق نقل جماعي؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق؛ حرصًا على سلامة المواطنين.