رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تضبط 3888 سائق نقل خالف ارتداء الكمامة الواقية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:43 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية قِبل 3888 سائق نقل جماعي؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بـ«جريمة الفيرمونت»

حبس فتاة اتهمت 3 شباب باغتصابها فى القطامية

وزير الإسكان: إجراءات «حاسمة» بشأن مخالفات البناء قريبًا

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بـ«جريمة الفيرمونت»

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020

المنتجات النباتية القابلة للدهن «سيئة السمعة»

زلزال بقوة 6.7 درجة قرب الساحل الشمالي لتشيلي

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

بعد تجديد الثقة به 6 مرات.. أبرز إنجازات خالد جلال بقطاع الإنتاج

غدا.. عرض فيلم «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

«الأطفال لا يدفنون موتاهم» أحدث إبداعات فريد عبد العظيم

ناصر دويدار ينتظر «خربشتنى ضوافر الكمنجة»