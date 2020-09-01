رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مبيحبش البنات».. أب يعذب طفلته.. ووالدتها: «عايزه أرجع مصر»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:33 م
أب يعذب طفلته
أب يعذب طفلته
نوران إمام
طباعة
آثار ضرب مبرح.. تظهرعلى جسد طفلة عمرها عام واحد، أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على "زويا" التى تعيش مع والدتها في السعودية، وتعانى من قسوة والدها، "الدستور" تواصلت مع جد الطفلة المقيم في مصر.

قال سيد زيدان محمد، جد "زويا"، للدستور، إن ابنته أماني تزوجت من سعودي وسافرت معه للملكة، ولكنها لم تكن تعلم أنها ستكون ضحية وابنتها، موضحًا أن أن الخلافات نشبت عندما علم الزوج أن زوجته حامل بطفلة وليس ولد.

وأكد جد الطفلة، أن العلاقة بدأت تتدهور من أول لحظات معرفة جنس المولود، وحاولت ابنتى عدم إخبارنا بما يجرى لها بالسعودية خوفًا علينا، خاصة أن والد الطفلة يضربها وعمرها شهرين فقط، وكان يتعمد إلقاءها على الأرض.

حاولت أماني منعه من ضرب الطفلة قائلة: "ياريته يضريني ويسيب البنت"، أبلغت الشرطة ضده، وعندما وجدته يبالغ في الضرب لحد التعذيب متحججًا بأنه يقوم بتربيتها، وفي المرة الثانية توجهت الزوجة للشرطة التى لم تتخذ إجراء ضده واكتفت بجعل الزوج يمضى على قرار بعدم التعرض للطفلة.

توجه جد الطفلة لوزارة الخارجية المصرية لإرسال شكوى ضد الزوج التي يعتدي بالضرب على زوجته وحفيدته،تواصلت السفارة المصرية بالسعودية مع الزوجة وبادرت بمساعدتها وأوضحت السفارة أنه يمكنها النزول لمصر لكن الطفلة يصعب رجوعها إلا بإذن الأب، فرفضت أماني.

وأضاف جد الطفلة أن الأب ضرب الطفلة بشماعة، لتتجه الأم للمرة الثالثة إلى الشرطة، فقررت تحويل الطفلة إلى المستشفى لإجراء فحص طبي عليها وجاء التقرير الطبى يثبت علامات الضرب المبرح على جسدها.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

تنسيق الكليات.. الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2020

بدء صرف معاشات سبتمبر و«الساقطين» من العلاوات الخمس

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بـ«جريمة الفيرمونت»

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020

المنتجات النباتية القابلة للدهن «سيئة السمعة»

زلزال بقوة 6.7 درجة قرب الساحل الشمالي لتشيلي

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

بعد تجديد الثقة به 6 مرات.. أبرز إنجازات خالد جلال بقطاع الإنتاج

غدا.. عرض فيلم «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

«الأطفال لا يدفنون موتاهم» أحدث إبداعات فريد عبد العظيم

ناصر دويدار ينتظر «خربشتنى ضوافر الكمنجة»