«مبيحبش البنات».. أب يعذب طفلته.. ووالدتها: «عايزه أرجع مصر»

آثار ضرب مبرح.. تظهرعلى جسد طفلة عمرها عام واحد، أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على "زويا" التى تعيش مع والدتها في السعودية، وتعانى من قسوة والدها، "الدستور" تواصلت مع جد الطفلة المقيم في مصر.قال سيد زيدان محمد، جد "زويا"، للدستور، إن ابنته أماني تزوجت من سعودي وسافرت معه للملكة، ولكنها لم تكن تعلم أنها ستكون ضحية وابنتها، موضحًا أن أن الخلافات نشبت عندما علم الزوج أن زوجته حامل بطفلة وليس ولد.وأكد جد الطفلة، أن العلاقة بدأت تتدهور من أول لحظات معرفة جنس المولود، وحاولت ابنتى عدم إخبارنا بما يجرى لها بالسعودية خوفًا علينا، خاصة أن والد الطفلة يضربها وعمرها شهرين فقط، وكان يتعمد إلقاءها على الأرض.حاولت أماني منعه من ضرب الطفلة قائلة: "ياريته يضريني ويسيب البنت"، أبلغت الشرطة ضده، وعندما وجدته يبالغ في الضرب لحد التعذيب متحججًا بأنه يقوم بتربيتها، وفي المرة الثانية توجهت الزوجة للشرطة التى لم تتخذ إجراء ضده واكتفت بجعل الزوج يمضى على قرار بعدم التعرض للطفلة.توجه جد الطفلة لوزارة الخارجية المصرية لإرسال شكوى ضد الزوج التي يعتدي بالضرب على زوجته وحفيدته،تواصلت السفارة المصرية بالسعودية مع الزوجة وبادرت بمساعدتها وأوضحت السفارة أنه يمكنها النزول لمصر لكن الطفلة يصعب رجوعها إلا بإذن الأب، فرفضت أماني.وأضاف جد الطفلة أن الأب ضرب الطفلة بشماعة، لتتجه الأم للمرة الثالثة إلى الشرطة، فقررت تحويل الطفلة إلى المستشفى لإجراء فحص طبي عليها وجاء التقرير الطبى يثبت علامات الضرب المبرح على جسدها.