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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أديب»: سأسعى لتشكيل الحكومة الجديدة سريعًا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:02 م
رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى أديب
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أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، أنه سيسعى إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن حتى يُمكن لها التعامل مع الأوضاع الاستثنائية والأزمات التي يمر بها لبنان.

جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب أدلى به "أديب" عقب لقاء عقده اليوم مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، بمقر دار الفتوى.

وقال رئيس الوزراء المكلف إن دار الفتوى تمثل الآراء المستنيرة، ولطالما اتسمت بالموضوعية والاعتدال والوسطية، مشددًا على أن الوقت الراهن ليس للحديث وإنما للعمل بنشاط وهمة وبدعم من الجميع حتى يُمكن التوصل إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه، هنأ المفتي دريان رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بتكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وبالثقة التي أولاه إياها النواب، وتمنى له التوفيق في تشكيل حكومة وطنية، والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه.

وكان مصطفى أديب، الذي شغل منصب سفير لبنان لدى ألمانيا، قد اختاره 90 عضوًا بمجلس النواب اللبناني من أصل 120 نائبًا يشكلون عدد أعضاء البرلمان حاليا، لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي عُقدت أمس بقصر بعبدا الجمهوري.

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