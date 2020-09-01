بغرض السرقة.. القبض على قاتل موظف بالمعاش في بولاق

نجحت مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص وتحديد وضبط الجانى بمنطقة بولاق الدكرور.تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بما يفيد بعثور أحد الأشخاص على جثة شقيقه بالمعاش داخل مسكنه وبها إصابات.تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمُشاركة مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما حول القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجني عليه، الأمر الذى أثار حفيظة المتهم وعقد العزم على قتله بقصد سرقته.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.