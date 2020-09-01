لبنانيون لـ«الدستور»: الرئيس الفرنسى محظوظ بمقابلة فيروز

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الإثنين، على رأس وفد رفيع المستوى إلى لبنان، وكان فى استقباله الرئيس اللبناني ميشال عون، ومن المطار، انتقل ماكرون إلى منزل الفنانة فيروز في الرابية، حيث استقبله عشرات اللبنانيين أمام المنزل، واستغرق اللقاء بين الرئيس الفرنسي والفنانة فيروز ما يقرب من الساعة والربع.حفاوة كبيرة استقبل بها اللبنانيون ماكرون أمام منزل فيروز، حيث قالت ريتا سلام، إحدى المواطنات اللبنانيات، لـ"الدستور": "شكرًا ماكرون.. لولاك لما كنا شوفنا فيروزتنا"، مضيفة أن أهمية فيروز لا تقتصر على المجال الفني فقط، بل تمتد لأكثر من ذلك، حيث تعد فيروز رمزًا للبنان والوطن العربي بأكمله، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، مضيفة أن فيروز جزء من لبنان فهي ليست مجرد فنانة لبنانية، بل تعكس روحًا وحضارة وتاريخًا لم يستطع أحد من قبل أن يمثله، قائلة: "حمى الله لبنان والست فيروز".بينما قالت حنين محجوب، إحدى المواطنات اللبنانيات، لـ"الدستور": "محلاها هالطلة الحلوة.. شهر أيلول بدأ بطلتك الجميلة"، مضيفة أن الشعب اللبناني بأكمله يرى أن إيمانويل ماكرون محظوظ برؤية فيروز والعالم العربي يحسده لهذه الطلة الجميلة واللقاء الذي دام لفترة طويلة ولم يستطع أحد مقابلتها، حيث تسبب ماكرون في إسعاد العالم العربي بظهور فيروز بعد غياب، قائلة: "حماها الله وأطال في عمرها.. فيروزة لبنان"، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعكس أهمية فيروز في المشهد السياسي، وأهمية لبنان على مستوى العالم.وقالت نغم النحاس، إحدى المواطنات اللبنانيات، إن فيروز كانت ولا تزال أيقونة السلام في العالم قولًا وفعلًا، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، حيث تشكل القوة الناعمة أهمية خاصة على كل المجالات، وربما يعكس هذا اللقاء أهمية كبرى على المشهدين السياسي والفني، لكن ما يتيقن منه جميع اللبنانيين أن فيروز أدخلت البهجة والسرور على الجميع في أول أيام سبتمبر، قائلة: "شو محظوظ ماكرون لرؤيتك فيروز"، مغازلة فيروز قائلة: "في أمل يا فيروزتنا".