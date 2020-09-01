رئيس جامعة بنى سويف يتابع تفعيل بصمة الوجه لحضور الموظفين

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مقر توقيع العاملين لمتابعة عودة مواعيد الحضور والانصراف ببصمة الوجه للموظفين بالجامعة، وكافة الكليات في أول أيامها، وتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.واطمأن رئيس الجامعة، على سير العمل من خلال توفير عدد من أجهزة البصمة، فى أماكن متفرقة من الجامعة منعًا للتزاحم بين العاملين، موجهًا بضرورة ارتداء العاملين الكمامات الواقية أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وقياس درجات الحرارة.وأكد "منصور"، أنه تم وضع خطة مسبقة داخل الجامعة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد منذ انتشاره، باتخاذ عدد من الإجراءات حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.