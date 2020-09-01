تونس: انطلاق جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة «المشيشي»

انطلقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في تونس المخصصة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة، وحضر الجلسة التي يترأسها راشد الغنوشي 156 نائبًا.وقرر مجلس شورى حركة النهضة إثر اجتماع انتهى فجر اليوم الثلاثاء، دعوة كتلته النيابية إلى التصويت لفائدة منح الثقة لحكومة المشيشي، تغليبا للمصلحة الوطنية.كما قرر حزب قلب تونس، خلال اجتماع لمجلسه الوطني مساء أمس الاثنين، دعوة الكتلة النيابية للحزب، 27 نائبًا، لمنح الثقة للحكومة المقترحة من قبل المشيشي.في المقابل، أعلن المكتب السياسي لحركة الشعب عدم منح الثقة، كما أعلن إئتلاف الكرامة عن رفضه منح الثقة أيضا، وعن عدم خشيته من حل البرلمان ومن إعادة الانتخابات.تجدر الإشارة إلى أن حكومة المشيشي المقترحة ستنال حسابيا، الأغلبية المطلوبة 109 أصوات، في جلسة منح الثقة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان 5 كتل برلمانية وأحزاب، عزمها التصويت لصالح الحكومة المقترحة.كما ستنال ثقة 118 نائبا موزعين كالآتي: حركة النهضة (54 نائبا) وقلب تونس (27 نائبا) وكتلة الإصلاح (16 نائبا) وتحيا تونس (10 نواب) والكتلة الوطنية (11 نائبا).