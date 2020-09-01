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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«ضربوه بالقلم مات».. إحالة محامين للمحاكمة في اتهامهما بقتل مُسن

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار نائل نادر مدير النيابة، اليوم الثلاثاء، إحالة 2 محامين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات في اتهامهما بقتل مسن أثناء التعدي عليه بسبب اغتصابه لشقيقهما.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقالا: "المجني عليه سمعته وحشة وكان دائم معاكسة الفتيات بالطريق العام ولا يستمع لنصائح أحد بالكف عن المعاكسات والتحرش بالفتيات".

واستطرد المتهمان: "يوم الواقعة المجني عليه اغتصب شقيقنا الأصغر فقررنا الاعتداء عليه ولم نكن نقصد قتله لكنه وأثناء المشاجرة سقطا ميتا".

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أنه بنشوب مشاجرة بين المتهمين والمسن البالغ من العمر 60 سنة، بسبب اغتصابه شقيقهما وأثناء المشاجرة اعتدى المتهمان بالضرب على المجني عليه بـ"القلم" فسقط ميتًا.

كان قسم شرطة روض الفرج، تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول مسن، جثة هامدة وبانتقال رجال المباحث للمستشفى تبين قيام المتهمين بالاعتداء بالضرب على المسن فسقط ميتًا خلال المشاجرة بينهما.

وتم تحريرمحضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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