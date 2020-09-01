قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على تحقيق ما طالبت به الثورة التونسية، قائلًا: "التونسي ما زال يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم"، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.وأضاف المشيشي في جلسة تصويت لمنح الثقة من قبل البرلمان التونسي، نعمل على تعزيز فرص التعليم والوظائف للتونسيين.وتابع: بطالة الإناث وصلت إلى عتبة 22%، محذرًا في الوقت نفسه من خطر البطالة المتفاقمة في صفوف التونسيين·وأضاف المشيشي: الدولة لم تنجح كثيرًا في دفع عجلة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدين يفقد تونس قدرتها على لعب دور تنموي.فيما أعرب المشيشي عن خشيته على مستقبل التونسيين بسبب الدين العام، مشيرًا إلى أن الدين يتفاقم ونفترض نحو 15 مليار دينار سنويًا.