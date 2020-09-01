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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» يكشف عن تفاصيل زيادة القروض الممنوحة من البنوك

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
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كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية مايو 2020 إلى 2.1 تريليون جنيه بارتفاع قدره 300.3 مليار جنيه بمعدل 16.2% خلال الفترة يوليو مايو 2020- 2021.

ويرجع الارتفاع لزيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 183.5 مليار جنيه بمعدل 14%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بقيمة 116.8 مليار جنيه بمعدل 21.5%،وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 197.3 مليار جنيه، وانخفاضها بالعملة الأجنبية بما يعادل 13.8 مليار جنيه.

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