«المركزي» يكشف عن تفاصيل زيادة القروض الممنوحة من البنوك
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
راندا التونيطباعة
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية مايو 2020 إلى 2.1 تريليون جنيه بارتفاع قدره 300.3 مليار جنيه بمعدل 16.2% خلال الفترة يوليو مايو 2020- 2021.
ويرجع الارتفاع لزيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 183.5 مليار جنيه بمعدل 14%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بقيمة 116.8 مليار جنيه بمعدل 21.5%،وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 197.3 مليار جنيه، وانخفاضها بالعملة الأجنبية بما يعادل 13.8 مليار جنيه.
ويرجع الارتفاع لزيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 183.5 مليار جنيه بمعدل 14%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بقيمة 116.8 مليار جنيه بمعدل 21.5%،وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 197.3 مليار جنيه، وانخفاضها بالعملة الأجنبية بما يعادل 13.8 مليار جنيه.