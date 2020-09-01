قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب؛ بناء على أمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة؛ لاتهامه في قضايا مالية.يذكر أن «صلاح دياب» له عدد من الشركات التي تم ملاحقتها بعدد من المخالفات خلال الفترة الماضية وكانت التحقيقات جارية منذ عدة سنوات بهذه المخالفات.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.