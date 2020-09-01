حريق في مخزن بضائع بأبو النمرس.. والسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في مخزن بويات في منطقة أبو النمرس.وكشفت المعاينة الأولية عن أن المخزن في شارع المعهد الدينى بمنطقة أبو النمرس، ومكون من طابقين واشتعلت النيران به بسبب ماس كهربائي، دون إصابات.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بويات فى منطقة أبو النمرس، وأمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة بالدفع بـ 3 سيارات برئاسة العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء الى مكان الحريق.تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.