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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة كتاب «دولة الإرهاب» بالحرية للإبداع.. غدًا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:41 ص
كتاب دولة الإرهاب
كتاب دولة الإرهاب
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء غدا الاربعاء٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب "دولة الإرهاب" للكاتب الصحفي طارق إسماعيل مدير تحرير جريدة الأهرام.

كان الكتاب قد صدر عن دار حسناء للنشر والتوزيع٬ ويكشف أسباب نشأة جماعة الإخوان الإرهابية في مصر٬ وبمعالجات خاطئة انتشرت وامتدت عبر تاريخ مصر الحديث٬ منذ الملك فاروق مرورا بالرئيس جمال عبد الناصر٬ والسادات وحسني مبارك.

ويعرض الكتاب بالأدلة جرائم الجماعة الإرهابية في حق الشعب المصري٬ وكيفية مواجهة إرهابهم من خلال الفن الذي يلعب دورا كبيرا في مقاومة الفكر الظلامي الهدام.

وأيضا من خلال الاهتمام بالثقافة والفنون ونشر الوعي بين الشباب٬ ومن خلال الإعلام الإيجابي.

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