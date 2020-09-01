موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

أسفرت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد 2020 2021 والتي أجريت مساء الاثنين عن إقامة مباراة القمة (الكلاسيكو) بين برشلونة ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في 25 أكتوبر المقبل وذلك على استاد "كامب نو" معقل فريق برشلونة.ويلتقي الفريقان في مباراة الكلاسيكو الثانية بنفس الموسم للدوري الإسباني على ملعب الريال وذلك في 11 أبريل 2021.وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإسباني في 13 سبتمبر الحالي علما بأن المرحلة الأولى من المسابقة ستشهد جدولًا مخففًا بعد تأجيل ثلاث مباريات لمنح الفرق التي شاركت في الأدوار النهائية لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال الأوروبي قسطا أكبر من الراحة.وكانت بطولتا الأندية الأوروبية اختتمتا في 21 و23 أغسطس المنقضي على الترتيب.وتم تأجيل مباريات ريال مدريد مع خيتافي وبرشلونة مع إلتشي وأتلتيكو مدريد مع أشبيلية في المرحلة الأولى من المسابقة إلى أجل غير مسمى.