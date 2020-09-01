رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:56 ص
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
وكالات
طباعة
أسفرت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد 2020 2021 والتي أجريت مساء الاثنين عن إقامة مباراة القمة (الكلاسيكو) بين برشلونة ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في 25 أكتوبر المقبل وذلك على استاد "كامب نو" معقل فريق برشلونة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الكلاسيكو الثانية بنفس الموسم للدوري الإسباني على ملعب الريال وذلك في 11 أبريل 2021.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإسباني في 13 سبتمبر الحالي علما بأن المرحلة الأولى من المسابقة ستشهد جدولًا مخففًا بعد تأجيل ثلاث مباريات لمنح الفرق التي شاركت في الأدوار النهائية لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال الأوروبي قسطا أكبر من الراحة.

وكانت بطولتا الأندية الأوروبية اختتمتا في 21 و23 أغسطس المنقضي على الترتيب.

وتم تأجيل مباريات ريال مدريد مع خيتافي وبرشلونة مع إلتشي وأتلتيكو مدريد مع أشبيلية في المرحلة الأولى من المسابقة إلى أجل غير مسمى.

موضوعات متعلقة

حقيقة تغيير التركيبة السكانية لمصر.. وتراجع جديد للمواليد

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

النيابة: إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة مراعاة لظروفها النفسية

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

«المصرى» البورسعيدى يتعاقد مع على ماهر لقيادة فريق الكرة

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1-9-2020

روما يتعاقد مع الأرمينى مخيتريان بشكل نهائى

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

مؤمن سمير يكشف عن أحدث إبداعاته الشعرية بكراستين شعريتين

ندوة «رسائل الأحياء إلى الأموات» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الكاتبة التونسية حياة الرايس ضيفة برنامج «اقرأ معانا»

غدًا.. عرض «مفتاح شهرة» على المسرح الصغير بالأوبرا