الأنبا غبريال يترأس صلاة جناز القمص رويس حليم

رحل اليوم الأب القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، والكاهن المسؤول عن خدمة الشباب بالإيبارشية، عن عمر ناهز ٧٢ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من ٣٠ سنة.وأقيمت صلوات تجنيزه مساء اليوم بحضور أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا غبريال.ولد الأب الراحل يوم عيد البشارة ٧ أبريل ١٩٤٨ وسيم كاهنًا يوم ١٦ فبراير ١٩٩٠ ونال القمصية في ٥ يونيو ١٩٩٨.قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص رويس حليم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.