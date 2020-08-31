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تفسير البكاء في الحلم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:38 م
البكاء في الحلم
البكاء في الحلم
غادة موسى
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يعد البكاء فى الحلم من الأحلام الشائعة التى تراود معظمنا على اختلاف المواقف التى تحدث، وطبيعة الشخص الحالم، الأمر الذى يضع مجالًا للتساؤل هل البكاء فى الحلم من علامات الفرج وفك الكرب أم له دلالات أخرى، ويعبر عن ضغوط حياتية تمر بها فى حياتك اليومية وتؤثر على عقلك الباطن.

تقول صوفيا زادة خبيرة فى تفسير الأحلام، إن البكاء فى الحلم يحدث على حسب الحاجة، فقد يكون الشخص شديد المعاصي وارتكاب الذنوب، ويريد التوبة الخالصة، والدعاء بشيء فى حاجة نفسه، وبذلك فإن الله سوف يجيب دعاءه بمثل ما رآه في الحلم.

أما تفسير العالم ابن سيرين إذا كان في المنام لطم أو لباس أسود أو صراخ أو شق جيب مع البكاء فهذا يدل على حزن شديد، أما إن كان البكاء من سماع القرآن أو ندم من ذنب سابق فهذا يدل على السرور والفرح وزوال الهموم.

أما إذا رأيت أنك تبكى بدون صراخ فقد يدل على العمر الطويل لصاحب الرؤية، أما من يبكى بشدة مع صراخ، فهذا سيدل أنه سيتعرض للهموم ولذلك عليه بالدعاء الدائم حتى يغير الله قدره.

وفى تفسير آخر لابن هشام أكد فيه أن من رأى عينيه تبكى بدون دموع، فهذا دليل على أنه سينال مراده، وإذا كان مكان الدمع دم، فقد يندم ذلك الشخص على أمر، ويود التوبة إلى الله.

• رؤية البكاء للمرأة
رؤية البكاء فى الحلم للمرأة يعنى أنها تبيت أمرًا لمن حولها، ورؤية البكاء للحامل فهذا دليل على ولادتها بسلامة وفرج بإذن الله تعالى، أما بكاء الأرملة فى الحلم فدليل على الاستعطاف، والبكاء للفتاة العزباء دليل على نقص حاجاتها، أما المرأة المتزوجة فدليل على التخطيط والكيد.

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