انطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» بجامعة مطروح

انطلقت فعاليات حملة "ابدأ مستقبلك" الإثنين بنادي ريادة الأعمال EClup، التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) بالجامعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال منصة زووم تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح،خلال الحملة تم عرض قصة نجاح لأحد رواد الأعمال من خريجي جامعة مطروح، وذلك بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة، ممثلين لكل الكليات، للتعريف بفكر ريادة الأعمال، ودعم احتياجات الطلاب الراغبين في المشاركة بمشاريع ريادية، وتحفيزهم وتوجيههم على الطريق الصحيح.وتستهدف الحملة تعريف الطلاب بفكرة العمل الحر، وتوليد الأفكار وبناء الثقة في الذات، لتحقيق التنمية وفقًا لتحديات السوق وتلبية متطلباته، تحقيقًا لأهداف وسياسات الدولة متمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ودعم النمو الاقتصادي، بهدف المساهمة في بناء مجتمع المعرفة من خلال التعليم التطبيقي.وخلال الحملة تم تعريف الطلاب بدور المنشآت الصغيرة لإيجاد وظائف وفرص عمل تستوعب الخريجين، بالإضافة لتعزيز القدرات الريادية لديهم لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية، تحقيق التطوير والتنمية المستمرة للقدرات البشرية، توفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين، من خلال تكويـن جيـل من الرياديين، إضافة إلى تحفيز المبدعين والمخترعين وتسويق الابتكارات والأفكار البحثية المتميزة.من جانبه، أبدى مسؤولو رواد 2030 استعدادهم الكامل لتكرار التعاون مع "نادي ريادة الأعمال" ومكتب تايكو بجامعة مطروح.