الإمارات واليونان تبحثان الأوضاع «في المتوسط»

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، ضرورة العمل لإيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها عدد من دول المنطقة.وبحث ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء اليوناني في اتصال هاتفي اليوم التطورات الإقليمية وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.كما بحثا العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين وإمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأكد الجانبان توافق وجهات النظر والرؤى الإماراتية - اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة ودعم المساعي والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.كما شدد أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في تعزيز أركان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والإسهام في رسم مسار جديد للعلاقات يتحقق من خلاله مزيد من التنمية والتعاون والازدهار لمستقبل المنطقة.