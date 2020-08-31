صحفى تركى: نظام أردوغان هو من صنع الأزمة الحالية مع مصر

شن رئيس مركز إيدام البحثي في إسطنبول سنان أولجن، هجومًا على حكومة بلاده بسبب عدائها مع مصر.واتهم أولجن، حكومة بلاده، بالإضرار بمصالحها بسبب عدائها لمصر، وتدخلها في شئون البلد العربي الكبير بعد عام 2011، مما أسفر عن الوضع الذي تعيشه تركيا حاليًا، وخسارتها الكبيرة في شرق المتوسط.وأوضح أولجن أن التوتر الذي حدث بين مصر وتركيا بعد الربيع العربي في عام 2011، هو السبب الرئيسي في ترجيح مصر لكفة اليونان، في صراع شرق المتوسط.ولفت أولجن إلى أن تدخل تركيا في شئون مصر الداخلية بشكل كبير بعد الربيع العربي في عام 2011 هو ما تسبب في الأزمة التي تعيشها تركيا ومصر في الوقت الحالي، وفقًا لموقع تركيا الآن.وتابع أولجن "لو لم نتدخل بهذا القدر في شئون مصر الداخلية بعد عام 2011، لم تكن مصر لتتخذ هذا الوضع الحالي، أي أن تركيا هي من صنعت هذه الأزمة".ووقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، في خطوة من شأنها محاصرة أطماع تركيا في ليبيا وشرق البحر المتوسط.