رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفى تركى: نظام أردوغان هو من صنع الأزمة الحالية مع مصر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:49 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
طباعة
شن رئيس مركز إيدام البحثي في إسطنبول سنان أولجن، هجومًا على حكومة بلاده بسبب عدائها مع مصر.

واتهم أولجن، حكومة بلاده، بالإضرار بمصالحها بسبب عدائها لمصر، وتدخلها في شئون البلد العربي الكبير بعد عام 2011، مما أسفر عن الوضع الذي تعيشه تركيا حاليًا، وخسارتها الكبيرة في شرق المتوسط.

وأوضح أولجن أن التوتر الذي حدث بين مصر وتركيا بعد الربيع العربي في عام 2011، هو السبب الرئيسي في ترجيح مصر لكفة اليونان، في صراع شرق المتوسط.

ولفت أولجن إلى أن تدخل تركيا في شئون مصر الداخلية بشكل كبير بعد الربيع العربي في عام 2011 هو ما تسبب في الأزمة التي تعيشها تركيا ومصر في الوقت الحالي، وفقًا لموقع تركيا الآن.

وتابع أولجن "لو لم نتدخل بهذا القدر في شئون مصر الداخلية بعد عام 2011، لم تكن مصر لتتخذ هذا الوضع الحالي، أي أن تركيا هي من صنعت هذه الأزمة".

ووقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، في خطوة من شأنها محاصرة أطماع تركيا في ليبيا وشرق البحر المتوسط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تغيير التركيبة السكانية لمصر.. وتراجع جديد للمواليد

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

آخرها محمود عزت.. مختار نوح يكشف وقائع «خيانة الإخوان لأصحابهم»: رذيلة التنظيمات السريّة

منوعات

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

«المخرج عاوز كده».. مفردات الحارة المصرية

«شاكر» يهدي متحفه لمكتبة الإسكندرية.. و«الفقي»: هنا عاصمة مصر الثقافية

«ذكريات الألعاب في بر مصر» محور عدد سبتمبر من «الثقافة الجديدة»

فرق الفنون الشعبية تتألق على مسرح ثقافة مطروح  