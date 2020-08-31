بريطانيا تعتقل إرهابيين في مطار ستانستد بلندن

أعلنت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، اليوم الاثنين، عن أن الشرطة البريطانية اعتقلت رجلين للاشتباه بأنهما إرهابيان، في مطار ستانستد في العاصمة لندن، بعد وصولهما أمس الأحد.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على أشياء مثيرة للشبهات في مرحاض على متن الطائرة، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.وقالت الشرطة إن الرجلين، أحدهما عمره 34 عامًا من الكويت والآخر عمره 48 عامًا من إيطاليا، وصلا على متن طائرة لشركة «ريان إير» قادمة من فيينا.وسارعت اثنتان من مقاتلات تايفون، تابعتان لسلاح الجو الملكي، لاعتراض طائرة الركاب.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم «ريان إير» قوله إنه تم تنبيه طاقم الطائرة إلى تهديد أمني محتمل على متن الطائرة.