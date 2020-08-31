الاتحاد الأوروبي: عصا العقوبات جاهزة لردع تركيا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تركيا إلى الحوار بدلا من الإجراءات الأحادية التي تزيد من التوترات، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها.وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر لها في الاتحاد الأوروبي، بأن عصا العقوبات جاهزة لجعل تركيا تنخرط بجدية في حوار لتهدئة التوتر في شرق المتوسط، ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي في قمة للدول الأعضاء تعقد في 24 سبتمبر المقبل، قائمة بالعقوبات والإجراءات الرادعة التي يمكن أن تتخذ بحق أنقرة.وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن موقف تركيا الذي ينتهك المجال البحري لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي غير مقبول تماما.وقال لودريان في تصريحات صحفية، "يجب أن تتصرف أوروبا بشكل جماعي لمواجهة السياسة العدوانية لتركيا"، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.