الرئاسة اللبنانية: قناة «MTV» تطاولت على الرئيس
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:51 م
مروة عنبرطباعة
كشفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، عن حقيقة ما حصل مع قناة الـ"MTV"، وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، فى بيان له، أن المحطة هاجمت رئيس الجمهورية، ونزعت صفته الرسمية عنه، واكتفت باسمه من دون لقبه، وتمادت بشتمه وتجريحه وإطلاق النعوت غير اللائقة بحقه.
وتابع البيان: "بُذلت محاولات عدة مع المحطة لإعادة النظر بالأسلوب غير اللائق من دون أن تسفر عن نتيجة، علما بأن كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين، لاسيما قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
وأكدت الرئاسة اللبنانية أنه لم يتم حجب الأخبار المتعلقة بالرئاسة عن المحطة، ولا يمكن اعتبار الإجراء المتخذ في حقها أي مساس بالحرية الإعلامية، التي تحرص الرئاسة على التمسك بها وممارستها.
وتابع البيان: "بُذلت محاولات عدة مع المحطة لإعادة النظر بالأسلوب غير اللائق من دون أن تسفر عن نتيجة، علما بأن كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين، لاسيما قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
وأكدت الرئاسة اللبنانية أنه لم يتم حجب الأخبار المتعلقة بالرئاسة عن المحطة، ولا يمكن اعتبار الإجراء المتخذ في حقها أي مساس بالحرية الإعلامية، التي تحرص الرئاسة على التمسك بها وممارستها.