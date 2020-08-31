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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسة اللبنانية: قناة «MTV» تطاولت على الرئيس

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:51 م
قناة MTV
قناة MTV
مروة عنبر
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كشفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، عن حقيقة ما حصل مع قناة الـ"MTV"، وأوضح مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية اللبنانية​، فى بيان له، أن المحطة هاجمت ​رئيس الجمهورية​، ونزعت صفته الرسمية عنه، واكتفت باسمه من دون لقبه، وتمادت بشتمه وتجريحه وإطلاق النعوت غير اللائقة بحقه.

وتابع البيان: "بُذلت محاولات عدة مع المحطة لإعادة النظر بالأسلوب غير اللائق من دون أن تسفر عن نتيجة، علما بأن كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين، لاسيما ​قانون الإعلام​ المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أنه لم يتم حجب ​الأخبار​ المتعلقة بالرئاسة عن المحطة، ولا يمكن اعتبار الإجراء المتخذ في حقها أي مساس بالحرية الإعلامية، التي تحرص الرئاسة على التمسك بها وممارستها.

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