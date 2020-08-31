الرئاسة اللبنانية: قناة «MTV» تطاولت على الرئيس

كشفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، عن حقيقة ما حصل مع قناة الـ"MTV"، وأوضح مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية اللبنانية​، فى بيان له، أن المحطة هاجمت ​رئيس الجمهورية​، ونزعت صفته الرسمية عنه، واكتفت باسمه من دون لقبه، وتمادت بشتمه وتجريحه وإطلاق النعوت غير اللائقة بحقه.وتابع البيان: "بُذلت محاولات عدة مع المحطة لإعادة النظر بالأسلوب غير اللائق من دون أن تسفر عن نتيجة، علما بأن كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين، لاسيما ​قانون الإعلام​ المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.وأكدت الرئاسة اللبنانية أنه لم يتم حجب ​الأخبار​ المتعلقة بالرئاسة عن المحطة، ولا يمكن اعتبار الإجراء المتخذ في حقها أي مساس بالحرية الإعلامية، التي تحرص الرئاسة على التمسك بها وممارستها.