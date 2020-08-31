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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب نيوز»: أبوظبي تعيد فتح دور العبادة غير الإسلامية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:02 م
دور العبادة
دور العبادة
منار أحمد
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ذكرت صحيفة «آراب نيوز» البريطانية، اليوم الإثنين، أن الإمارات تعتزم خلال هذه الفترة افتتاح جميع دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي بطاقة تشغيلية قصوى تصل إلى 30%.

وقد أعلنت دائرة تنمية المجتمع عن افتتاح جميع دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي بطاقة تشغيلية قصوى تصل إلى 30%.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة تأتي في الوقت الذي تعود فيه المدينة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية قبل أن تجبر جائحة الفيروس التاجي العالم على عمليات إغلاق صارمة.

وسيتم فرض جميع الإجراءات الاحترازية الصحية على المصلين والعاملين لضمان سلامتهم ومنع انتشار «كوفيد- 19».

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي للانخراط المجتمعي والرياضة في الدائرة، إنه سيتم أيضًا السماح للأطفال وكبار السن الذين لا يعانون من أمراض مزمنة بدخول دور العبادة.

وأضاف أنه تم توفير دليل لجميع دور العبادة للعودة التدريجية لدور العبادة، يتضمن دليلًا تفسيريًا للإجراءات التي يجب اتباعها تجاه المصلين والعاملين.

لكن الأنشطة والفعاليات لا تزال محظورة، مع تشجيع السلطات الكنسية على استكشاف استخدام المنصات الرقمية.

وقالت السلطات إن المتطوعين الذين تم تلقيحهم وصلوا إلى 31 ألفًا من أكثر من 120 جنسية في أسابيع فقط يوم الأحد.

وقالت إدارة الصحة في أبوظبي إنها ستغلق التسجيل للتجربة لأنها استوفت بالفعل العدد المطلوب من المتطوعين.

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