«سرقه مرتين».. حبس مسجل خطر قتل طبيبا بروض الفرج

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول، حبس المتهم بقتل طبيب بدائرة قسم شرطة روض الفرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.وخلال التحقيقات اعترف المتهم بقتل المجني عليها، وقال" إن زوجته تعمل لدى المجني عليه وتحدثت أمامي أن المجني عليه يعيش وحيدا، فقررت سرقة الشقة، وبالفعل تسللت وسرقت 1470 جنيها، وعقب صرف الفلوس قررت سرقة المجني عليه مرة أخرى فتبين تواجده بالشقة وخوفا من افتضاح أمري تخلصت منه".كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة طبيب ملقاة داخل شقته بمنطقة روض الفرج، وتمكّنت من ضبط المتهم وهو مسجل خطر الذي ارتكب الجريمة بدافع السرقة.وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بمقتل طبيب شهير بمنطقة روض الفرج، فانتقل فريق من رجال المباحث، تحت قيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الضحية مصاب بطعن ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد معه أي متعلقات شخصية، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.