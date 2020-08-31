«حرب كلامية» بين ترامب وبايدن

رد الرئيس الامرلايكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين في سلسلة تغريدات، على اتهامات المرشح الرئاسي جو بايدن، بتشجيعه أعمال العنف، قائلًا: "يبدو أن جو بايدن خرج من القبو أبكر مما كان يأمل، لأن فريقه أخبره بأنه ليس لديه خيار آخر، فأرقام استطلاعاته آخذة في الانخفاض".واتهم جون بايدن المرشح الرئاسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتشجيع أعمال العنف الحاصلة في مدينة بورتلاند، بعد مقتل شخص خلال اشتباكات بين جماعات متناحرة.وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أدان بايدن العنف بكل أشكاله من أي شخص سواء من اليسار أو اليمين، وتحدى دونالد ترمب أن يفعل المثل، مضيفا: "يجب ألا نصبح بلدا في حرب مع نفسه".كما تساءل ترامب: "متى سينتقد جو البطيء الفوضويين والبلطجية والمحرضين في أنتيفا؟ متى سيقترح إرسال الحرس الوطني إلى الولايات والمدن التي يديرها ديمقراطيون وتنتشر فيها الجريمة؟".