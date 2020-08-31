مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر فى تحطم طائرة بتكساس
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:09 ص
وكالاتطباعة
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر في حادث تحطم طائرة بمطار كولتر في مدينة بريان بولاية تكساس الأمريكية.
وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت شرطة بريان إن المصاب نقل إلى المستشفى.
وأفاد المجلس الوطني لسلامة النقل بأن الحادث شمل "بايبر PA24-250".
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ضباط شرطة بريان سيؤمنون مكان الحادث حتى وصول إدارة الطيران الفيدرالية.
وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت شرطة بريان إن المصاب نقل إلى المستشفى.
وأفاد المجلس الوطني لسلامة النقل بأن الحادث شمل "بايبر PA24-250".
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ضباط شرطة بريان سيؤمنون مكان الحادث حتى وصول إدارة الطيران الفيدرالية.