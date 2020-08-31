مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر فى تحطم طائرة بتكساس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر في حادث تحطم طائرة بمطار كولتر في مدينة بريان بولاية تكساس الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت شرطة بريان إن المصاب نقل إلى المستشفى.وأفاد المجلس الوطني لسلامة النقل بأن الحادث شمل "بايبر PA24-250".وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ضباط شرطة بريان سيؤمنون مكان الحادث حتى وصول إدارة الطيران الفيدرالية.