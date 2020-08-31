يختلف موعد أذان المغرب من محافظة لأخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بفارق دقائق معدودة، وفقًا لاختلاف الموقع الجغرافي داخل الجمهورية ويقدم موقع "الدستور" موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31-8-2020 فى القاهرة وجميع المحافظات، وذلك في ضوء خدماته المتنوعة.وفيما يلي قائمة مواقيت آذان المغرب في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية.القاهرةموعد صلاة المغرب 6:22 مالإسكندريةتوقيت صلاة المغرب 6:28 مالمنصورةالمغرب 6:22 مأسوانتوقيت صلاة المغرب 6:10 مطنطاتوقيت صلاة المغرب 6:26 مقناتوقيت صلاة المغرب 6:13 مالإسماعيليةميعاد صلاة المغرب 25: 6 مشرم الشيختوقيت صلاة المغرب 6:30.ويأتي موعد أذان المغرب بعد غروب الشمس وحتّى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت حمرة السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وتحديد الوقت بالساعة يختلف لاختلاف الفصول، وذلك وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبْ الشَّفقُ ووقتُ صلاةِ).وفرض الله عز وجل الصلوات الخمس بمواعيد وأوقات محددة حتّى نكون على تواصل دائم مع الخالق على مدار اليوم، فلا تأتي دفعة واحدة أو تنقطع فجأة حتى لا تكون ثقل على قلب المتعبد أو يشعر العبد بالملل لحكمة من الله سيحانه وتعالى ولهذا كل صلاة وقتها.يشار إلى أن القاهرة الكبرى تمتاز بكثرة تواجد المساجد على مختلف العصور والأزمنة الأمر الذي أدى إلى تسميتها بمدينة الألف مئذنة، ويختلف تاريخ تلك المساجد فهناك العديد من المساجد التي يرفع بها الأذان ويعود تاريخها إلى آلاف السنين.