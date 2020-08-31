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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31-8-2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:31 ص
أذان المغرب
أذان المغرب
منة سالم
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يختلف موعد أذان المغرب من محافظة لأخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بفارق دقائق معدودة، وفقًا لاختلاف الموقع الجغرافي داخل الجمهورية ويقدم موقع "الدستور" موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31-8-2020 فى القاهرة وجميع المحافظات، وذلك في ضوء خدماته المتنوعة.

وفيما يلي قائمة مواقيت آذان المغرب في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية.

القاهرة

موعد صلاة المغرب 6:22 م

الإسكندرية

توقيت صلاة المغرب 6:28 م

المنصورة

المغرب 6:22 م

أسوان

توقيت صلاة المغرب 6:10 م

طنطا

توقيت صلاة المغرب 6:26 م

قنا

توقيت صلاة المغرب 6:13 م

الإسماعيلية

ميعاد صلاة المغرب 25: 6 م

شرم الشيخ

توقيت صلاة المغرب 6:30.

ويأتي موعد أذان المغرب بعد غروب الشمس وحتّى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت حمرة السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وتحديد الوقت بالساعة يختلف لاختلاف الفصول، وذلك وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبْ الشَّفقُ ووقتُ صلاةِ).

وفرض الله عز وجل الصلوات الخمس بمواعيد وأوقات محددة حتّى نكون على تواصل دائم مع الخالق على مدار اليوم، فلا تأتي دفعة واحدة أو تنقطع فجأة حتى لا تكون ثقل على قلب المتعبد أو يشعر العبد بالملل لحكمة من الله سيحانه وتعالى ولهذا كل صلاة وقتها.

يشار إلى أن القاهرة الكبرى تمتاز بكثرة تواجد المساجد على مختلف العصور والأزمنة الأمر الذي أدى إلى تسميتها بمدينة الألف مئذنة، ويختلف تاريخ تلك المساجد فهناك العديد من المساجد التي يرفع بها الأذان ويعود تاريخها إلى آلاف السنين.

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