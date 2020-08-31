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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 31-8- 2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:11 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية، اليوم الإثنين 31-8-2020، ويقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، تقرير يشمل أسعار التداول وفقًا للتقارير النهائية للبنوك العاملة المصرية.

وبلغ متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 31-8- 2020

البنك المركزي المصري

4.22 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.13 جنيه للشراء.

4.25 جنيه للبيع.

بنك مصر

4.13 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

4.13 جنيه للشراء.

4.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib

4.12 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.12 جنيه للشراء.

4.25 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي

4.10 جنيه للشراء.

4.25 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

4.10 جنيه للشراء.

4.25 جنيه للبيع.

ويقوم البنك المركزي المصري بإطلاق الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات، وذلك وفقًا للتقارير النهائية الخاصة بالعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي، تواصل التزامها بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال استراتيجية عمل ممنهجة، ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث تأتي المملكة العربية السعودية بتصنيف مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

والريال هوالعملة الرسمية للملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والثانية عملات معدنية عبارة عن «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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