مجلس تأديب جامعة السويس يفصل عضو هيئة تدريس بكلية التجارة

أصدر مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس، اليوم الأحد، حكمًا بفصل الأستاذ الدكتور نهلة أحمد محمد قنديل عضو هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة؛ لما بدر منها من سب وقذف قيادات الجامعة والهيئات المختلفة في الدولة.وكان الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، قد أحال الدكتورة نهلة قنديل إلى مجلس التأديب بعد إقدامها ودأبها على سب وقذف قيادات الجامعة والهيئات المختلفة بالدولة،وانعقد اليوم الأحد مجلس التأديب برئاسة نائب رئيس الجامعة، وعضوية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، وأستاذ من كلية الحقوق.وأكد الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي، أن الجامعة تحترم أحكام القضاء، حيث جرى فصل المذكورة سابقًا، وعادت لعملها بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعودتها للعمل، والتزمت الجامعة بذلك الحكم ونفذته آنذاك.