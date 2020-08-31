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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلان حالة الاستنفار القصوى بالخرطوم بعد تدمير الفيضانات آلاف المنازل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:01 ص
الفيضانات
الفيضانات
محمد عمر
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أعلن ولاية الخرطوم السودانية، اليوم الأحد، فرض حالة الاستنفار القصوى بالولاية لمواجهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت 6 محليات من أصل 7 تضمها الولاية الرئيسية بالبلاد.

وقال والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن حجم الكارثة التي أصابت الولاية أكبر بكثير من إمكانياتها ومقدراتها، مشيرا إلى أن إجمالي المنازل المنهارة كليًا وجزئيًا أكثر من خمسة آلاف منزل بمحليات كرري، الخرطوم، جبل أولياء، بحري، شرق النيل، أم درمان، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وأكد نمر، أن هناك ارتفاعا غير مسبوق لمناسيب مياه النيل، ما تسبب في وفاة العديد من الأشخاص بجانب تضرر المناطق القريبة من النيل بنسب متفاوتة.

وشدد نمر، على مواصلة غرفة طوارئ الولاية عملها على مدار اليوم من أجل تجاوز المرحلة الحساسة لتخفيف آثارها الصحية والبيئة المتوقعة، ومن ثم وضع الحلول الجذرية لمناطق الهشاشة التي ظلت تتأثر موسميًا بالفيضانات والأمطار.

وأشار والي الخرطوم، إلى أن الولاية قدمت خلال الأيام الماضية أكثر من 180 ألف جوال للتروس النيلية، وعددا من الخيم والمشمعات بجانب إيواء بعض من الأسر المتضررة بالمدارس، مع استمرار تقديم السلال الغذائية إلى المتضررين وعمل لجان الحصر والتوزيع بالتكامل مع المنظمات الطوعية المختلفة في سد الحاجة الغذائية للمواطنين المتضررين.

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