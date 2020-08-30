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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصطفى أديب.. رحلة من دهاليز الجامعات والسياسة إلى رئاسة حكومة لبنان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:46 م
مصطفى أديب
مصطفى أديب
محمد عمر
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أبدت معظم التكتلات النيابية الرئيسية داخل البرلمان اللبناني، دعمها تسمية سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب، لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، خلال الاستشارات النيابية الملزمة المقرر إجراؤها غدا.

ونرصد أبرز المعلومات حول مصطفى أديب رئيس حكومة لبنان المحتمل:

- ولد في طرابلس بلبنان وحصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية.
- عمل مدرسا للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات بلبنان وفرنسا.
- بدأ عام 2000، التدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذا متفرغا في الجامعة اللبنانية.
- شغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية.
- عضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.
- تولى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي منذ 2000 وحتى تعيينه سفيرا.
- مثل كرئيس حكومة في عامي 2005 و2006، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.
- يشغل مصطفى أديب منذ يوليو 2013، منصب سفير لبنان لدى ألمانيا.

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