تداول 20 سفينة حاويات فى موانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأحد، تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة.وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.. بينما غادرت ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة.وأشارت الهيئة إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.