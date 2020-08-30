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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اللواء شريف سيف الدين مستشارًا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:06 م
اللواء شريف سيف الدين
اللواء شريف سيف الدين
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أركان حرب شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.

وشغل سيف الدين منصب رئيس الرقابة الإدارية سابقا، وهو من مواليد 1963، تخرج فى الكلية الحربية عام 1985، وتدرج فى المناصب المختلفة بالقوات المسلحة، حيث يتمتع بخبرات متنوعة نتيجة تأهيله العلمي وعمله بالوحدات القتالية والإدارية والمالية والتكنولوجية والتخطيط والتفتيش حتى شغل رتبة اللواء، وعُين قائدًا لقوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان، وملحق وزارة الدفاع بألمانيا، ثم قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية، فمديرا لإدارة المشاة.

كما حصل على العديد من المؤهلات العلمية، منها: بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة إدارة الأعمال، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ودكتوراه الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، ودكتوراه التخطيط الاستراتيجي والأمن القومى من جامعة الدفاع الوطني بالصين.

كما حصل على العديد من الأنواط والأوسمة الرفيعة، منها: ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة.

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