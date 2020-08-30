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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تستهل تعاملات الأسبوع بصعود جماعي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع على صعود جماعي مدعومة بالارتفاعات المماثلة التي شهدتها أسواق المال العالمية نهاية الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 11474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13407 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4368 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة.

وفي سياق متصل، سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، حيث باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، 50789 سهم، وباع مجلس إدارة شركات اسيك للتعدين-اسكوم، العبوات الطبية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3.1 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 10 آلاف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 3295 سهم، 7145 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة متربطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 28214 سهم.

وفي السياق ذاته، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

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