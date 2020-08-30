«أوغلو»: «العدالة والتنمية» يتحول لحزب عائلي وأردوغان يجهز صهره لخلافته

أعلن رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، أن النظام التركي استغل اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد، كنوع من الدعاية لصالح وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، ليكون خلفا لرئيس حزب العدالة والتنمية الحالي رجب طيب أردوغان.وانتقد أوغلو خلال تصريحاته عبر خاصية الكونفرنس كول في مؤتمر حزبه بمدينة كوجالي التركية، كلا من وزير الصحة فخر الدين قوجة ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، دون أن يصرح باسميهما.ولفت أوغلو إلى أن النظام يسعى لتلميع الوزير وصهر أردوغان غير الكفء الموجود على رأس إدارة حاكمة محدودة الكفاءة أيضا، مشيرا أن الهدف الرئيسي هو تعيين الوزير على رأس الحزب الحاكم خلفا لأردوغان، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.وقال أوغلو: "أخاطب الرئيس من هنا يمكنك إحضار أي شخص تريده ليكون رئيس حزبك، فهذا ليس مصدر قلقنا، لكن ليس لديك الحق في إنفاق قرش واحد من الأمة على حملة التلميع تلك".وأوضح أوغلو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتحول إلى حزب الشخص أو حزب عائلي في إشارة إلى دعم أردوغان لصهره وزير الخزانة داخل أروقة الحزب والحكومة.وتابع أوغلو "لكن أريد أن يعرفوا أننا لن نسمح أبدا برهن البلد لشخص أو عائلة أو مجموعة من الناس، سنتابع قضايا 83 مليون مواطن، سنراقب الممتلكات العامة كما نراقب أعيننا، ولن نسلم عائدات البلد لأصحاب المصالح والدوائر الأجنبية، هناك من يتضورون من الجوع، ويحتاجون العدالة".كما انتقد أوغلو، وزير الصحة التركي والأرقام التي يعلنها حول إصابات فيروس كورونا التي لا تعكس الحقيقة.وتابع أوغلو، "تمر تركيا باختبار الشفافية حول فيروس كورونا في آخر 48 ساعة، توفي 5 من أطبائنا المتخصصين بسبب الفيروس، هناك معلومات من أنقرة، ومن مختلف المحافظات، تفيد بكثافة المستشفيات وأعداد كبيرة من المصابين، ومن هنا أخاطب وزير الصحة ​​أهم مبدأ للسياسة هو الشفافية هناك معتقد بأن هناك تعتيما على المعلومات".