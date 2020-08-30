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محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب والقاهرة تسجل 37 درجة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:52 ص
طقس حار
طقس حار
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الأحد، نهارًا، شبورة مائية صباحًا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

كما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحًا وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسًا شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 37 23
طنطا 36 23
شبين الكوم 36 23
دمنهور 34 22
بلطيم 33 22
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 37 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 24
الزقازيق 36 23
المنصورة 35 23
الإسماعيلية 37 22
السويس 36 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 25
نخل 36 20
نويبع 37 29
طابا 36 27
كاترين 35 19
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 38 24
المنيا 39 23
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 41 26
أسوان 42 27
إدفو 42 27
أبوسمبل 41 26
الوادى الجديد 42 25
شلاتين 38 27
ابو رماد 37 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 28

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