«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب والقاهرة تسجل 37 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الأحد، نهارًا، شبورة مائية صباحًا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.كما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحًا وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسًا شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.أما حالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.القاهرة 37 25الإسكندرية 32 25وادى النطرون 37 23طنطا 36 23شبين الكوم 36 23دمنهور 34 22بلطيم 33 22مطروح 30 22السلوم 32 22سيوة 37 23بورسعيد 32 25دمياط 32 24الزقازيق 36 23المنصورة 35 23الإسماعيلية 37 22السويس 36 24العريش 32 23رفح 31 23رأس سدر 36 25نخل 36 20نويبع 37 29طابا 36 27كاترين 35 19الطور 35 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 37 28مرسى علم 36 29الفيوم 37 24بنى سويف 38 24المنيا 39 23أسيوط 39 23سوهاج 40 25قنا 40 26الأقصر 41 26أسوان 42 27إدفو 42 27أبوسمبل 41 26الوادى الجديد 42 25شلاتين 38 27ابو رماد 37 27حلايب 34 28رأس حدربة 34 28