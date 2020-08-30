موعد آذان المغرب اليوم الأحد 30-8-2020
الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:07 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" موعد آذان المغرب اليوم الأحد 30-8-2020 فى القاهرة وجميع المحافات، وذلك في ضوء خدماته المتنوعة قائمة بمواقيت آذان المغرب في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تتباين التوقيتات من محافظة لآخري، وفقًا لآختلاف الموقع الجغرافي داخل الجمهورية بفارق دقائق معدودة.
موعد صلاة المغرب 6:22 م
الإسكندرية
توقيت صلاة المغرب 6:28 م
المنصورة
المغرب 6:22 م
أسوان
توقيت صلاة المغرب 6:10 م
طنطا
توقيت صلاة المغرب 6:26 م
قنا
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
الإسماعيلية
ميعاد صلاة المغرب 25: 6 م
شرم الشيخ
توقيت صلاة المغرب 6:30
وفرضت الصلوات الخمس من الله عز وجل بأوقات ومواعيد معينة، حتّى يكون العبد على صلة بخالقه علي مدار اليوم، فلا تأتي دفعة واحدة أو تنقطع فجأة حتي لا تكون ثقل علي قلب المتعبد أو يشعر العبد بالملل لحكمة من الله سيحانه وتعالي ولهذا كل صلاة وقتها.
و تأتي آذان المغرب بعدغروب الشمس وحتّى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت حمرة السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وتحديد الوقت بالساعة يختلف لاختلاف الفصول، وذلك وفقًا لقول الرسول َ صلى الله عليه وسلم: (ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبْ الشَّفقُ ووقتُ صلاةِ ).
ومن السنن النبوية المتفق عليها تعجيل صلاة المغرب، والمبادرة إلى أداءها في أول وقتها وعدم تأخيرها، وهذا بإجماع كل من ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، والقرطبي والنووي، وعن رافعِ بنِ خَديجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنَّا نُصلِّي المغربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فينصرفُ أحدُنا، وإنَّه لَيُبْصِرُ مواقعَ نَبلِه))، وعن سَلمةَ بن الأكوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي المغربَ إذا غرَبتِ الشَّمسُ، وتوارتْ بالحِجابِ)).
موعد آذان المغرب اليوم الأحد 30-8-2020القاهرة
موعد صلاة المغرب 6:22 م
الإسكندرية
توقيت صلاة المغرب 6:28 م
المنصورة
المغرب 6:22 م
أسوان
توقيت صلاة المغرب 6:10 م
طنطا
توقيت صلاة المغرب 6:26 م
قنا
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
الإسماعيلية
ميعاد صلاة المغرب 25: 6 م
شرم الشيخ
توقيت صلاة المغرب 6:30
وفرضت الصلوات الخمس من الله عز وجل بأوقات ومواعيد معينة، حتّى يكون العبد على صلة بخالقه علي مدار اليوم، فلا تأتي دفعة واحدة أو تنقطع فجأة حتي لا تكون ثقل علي قلب المتعبد أو يشعر العبد بالملل لحكمة من الله سيحانه وتعالي ولهذا كل صلاة وقتها.
و تأتي آذان المغرب بعدغروب الشمس وحتّى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت حمرة السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وتحديد الوقت بالساعة يختلف لاختلاف الفصول، وذلك وفقًا لقول الرسول َ صلى الله عليه وسلم: (ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبْ الشَّفقُ ووقتُ صلاةِ ).
ومن السنن النبوية المتفق عليها تعجيل صلاة المغرب، والمبادرة إلى أداءها في أول وقتها وعدم تأخيرها، وهذا بإجماع كل من ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، والقرطبي والنووي، وعن رافعِ بنِ خَديجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنَّا نُصلِّي المغربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فينصرفُ أحدُنا، وإنَّه لَيُبْصِرُ مواقعَ نَبلِه))، وعن سَلمةَ بن الأكوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي المغربَ إذا غرَبتِ الشَّمسُ، وتوارتْ بالحِجابِ)).