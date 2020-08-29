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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر: ضبط محمود عزت يعكس إصرار الدولة على اجتثاث منابع الإرهاب

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:24 م
محمود عزت
محمود عزت
أميرة العناني
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أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بعملية القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال "مرشد الجماعة الإرهابية"، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس إصرار الدولة على اجتثاث منابع الإرهاب، وجهود رجال الأمن واستعدادهم ويقظتهم الدائمة.

ويرى مرصد الأزهر أن نجاح تلك العملية في الكشف عن التدفقات المالية والكوادر الخفية لتلك الجماعة الإرهابية، يضع حدًّا للمخططات التي تستهدف دعائم الاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، مشيرا إلى أن تلك العملية تقضي على ما يقوم به هذا التنظيم الإرهابي من بث الشائعات والترويج لها بكل ما يملك من قوة داخل المجتمع المصري.

وثمن مرصد الأزهر خطوة القبض على أحد الإرهابيين والمدانين من قِبَل القضاء المصري في جرائم متعددة، فإنه يحذر من الخلايا النائمة للتنظيمات المتطرفة والتي ما تزال تحاول أن تخلق لنفسها مساحة لممارسة التطرف وتهديد استقرار وأمن وطننا الحبيب، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة قد حقَّقت تقدمًا كبيرًا في مواجهة التطرف والإرهاب على كافة المستويات بشهادة كبريات المراكز الأمنية والبحثية في العالم.

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