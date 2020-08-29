شاكر عبدالحميد: انتهيت من ترجمة «الثروة الإبداعية للأمم»

قال الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، إن كتابه المقبل ترجمة لكتاب الثروة الإبداعية للأمم والذي ألّفه الأمريكي من أصل أوغندي باتريك كاندا.وأضاف عبدالحميد، لـ"الدستور": "يعمل كَاندا مستشارًا للبنك الدولي فى الموضوعات التى تتعلق باستخدام الثقافة فى التنمية وهو، أيضًا، عازف ومؤلف موسيقى وله عدد من الدراسات المهمة حول الاقتصاد الإبداعي وحول الموسيقى والغناء وفنون الأداء عمومًا في العصر الرقمي.تابع عبدالحميد: "هذا الكتاب الذي صدر بالإنجليزية 2018 يتناول موضوعات مهمة كالاقِتصاد الإبداعى والفنون والتنمية والإدارة البيئية والتجارة في الخدمات الثقافية والسياحة الثقافية ودور الفنانين فى العصر الرقمى، والفنون والصحة النفسية والتعارف الاجتماعي بعد الكوارث والأزمات والخيال الإبداعي مع تطبيقات ودراسات حالات المجتمعات التي استطاعت أن تنهض وتتقدم، وتحقق أرباحًا وتوفر وظائف وتمزج مشروعات من خلال الإبداع والابتكار الخيال والرغبة في التفوق والإنجاز.