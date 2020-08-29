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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

انتخاب 4 مدبرين فى الرهبانية المارونية المريمية بلبنان

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:17 م
الرهبانية المارونية
الرهبانية المارونية المريمية بلبنان
تريزة شنودة
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أعلنت أمانة سر الرهبانية المارونية المريمية بلبنان، أن آباء المجمع العام الاستثنائي في الرهبانية المارونية المريمية، برئاسة الأب العام الأباتي مارون الشدياق، اختتموا اليوم في دير سيدة اللويزة، الجلسة الانتخابية للآباء المدبرين العامين، في حضور المفوض الحبري المطران حنا علوان، والمطران سمعان عطاالله والأب ريمون عبدو الكرملي بصفة خبيرين.

وتم انتخاب الأب بيار نجم نائبا عاما ومدبرا أولا، الأب إدمون رزق مدبرا ثانيا، الأب دومنيك العلم مدبرا ثالثا والأب ميلاد أنطون مدبرا رابعا.

ويقيم الأب العام والمدبرون الجدد قداس الشكر يوم الأحد 30 أغسطس، في دير سيدة اللويزة في قرية ذوق مصبح، وينقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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