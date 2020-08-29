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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى ذكرى ميلاد ملك البوب.. جولة داخل دولاب مايكل جاكسون

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:19 م
أزياء جاكسون
أزياء جاكسون
إسلام جمال
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يحتفل العالم، بعيد ميلاد نجم وملك "البوب" الراحل مايكل جاكسون، فهو من أبرز فناني القرن العشرين، ليس فقط الأكثر مبيعا في تاريخ الغناء إنما تحول إلى ظاهرة فنية يقلدها كثيرون عبر العالم.

ولد مايكل جاكسون في 29 أغسطس عام 1958، وتوفي في 25 يونيو عام 2009، بسبب تناوله جرعة زائدة من عقاقير طبية أدت إلى حدوث سكتة قلبية.

وبمناسة عيد ميلاده، نأخذك بجولة داخل خزانة ملابسه الخاصة، والذى تميز بشكل كبير عن باقى الفنانين.

خصص متحف جرامى، فى الولايات المتحدة الأمريكية، ركنا خاصا لتكريم ملك البوب، يحتوى على كثير من الملابس الاستعراضية التى ظهر بها فى الحفلات.

ويضم الركن الخاص بمايكل جاكسون فى المتحف، جانبا من إرثه الموسيقى، ففى الدور الرابع، يقع الركن التذكارى، ويضم مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التى تصور حياة جاكسون أثناء وقت إصدار ألبومه الشهير Thriller.

ويضم العرض التذكارى مقتنياته الشخصية مثل القفازات والسترات المرصعة والمزينة بشكل متقن وأشهر ما كان يرتديه ملك البوب.

جوارب "جاكسون"
من ضمن ما يلفت الانتباه في ملابسه ارتدائه القفازات في وقت من حياته، لكنه لم يكن يرتديها لإكمال طلته، بل لإخفاء المرحلة المبكرة من مرض البهاق الذي أصابه وغير لون مناطق كثيرة من جسده.

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