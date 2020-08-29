إخلاء سبيل المتهمين بالتجمهر أمام قسم منشأة ناصر عقب مقتل شقيقين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، إخلاء سبيل 31 متهمًا بالتجمهر أمام قسم منشأة ناصر عقب مقتل شقيقين ثأرًا على يد 4 متهمين من أبناء عمومة.وتبين أن النيابة فحصت السجل الجنائي للمتهمين وتبين وجود أحكام قضائية على 13 منهم تم تسليمهم لمباحث الأحكام وإخلاء سبيل الآخرين بكفالة 500 جنيه.وعقب دفن المتوفى الأول تجمع أهليته وأصدقائه أمام قشم شرطة منشأة ناصر وتظاهروا أمامه وتم ضبط 31 متهمًا بالاعتداء على منشأة عسكرية وجرى فحصهم جميعًا، حيث تبين أن بعضهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية.تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية تحت إشراف مصطفى موسى، مدير النيابة، التحقيق مع 4 متهمين بقتل خراط وشقيقه بطلقات نارية والتمثيل بجثتهما بمنطقة الحصري ثأرًا من أحدهم لقطعه يد شاب من عائلتهم.وقررت النيابة تشريح جثة شقيقين وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان.وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة؛ وتفريغها لإعداد تقرير حولها.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن إكرامي أحمد، سبق وتشاجر مع شاب منذ خمسة أعوام وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها قطع يده اليسرى، وتم سجنه خمسة أعوام وعقب خروجه من السجن تربص به 4 متهمين من عائلة الشاب وأطلقوا عليه أعيرة نارية في الشارع وعندما تدخل شقيقه أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية، تم نقله إلى المستشفى على إثرها وتوفى عقب ذلك.وتبين أن المتهمين عقب قتل المتوفى الأول مثلوا بجثته ومزقوه بالأسلحة البيضاء، وتم تتبعهم وضبهم جميعًا، واعترفوا بارتكاب الواقعة ثأرًا.تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر، بلاغًا يفيد فيه بمقتل إكرامى أحمد حسن، يبلغ من العمر 43 سنة، خراط، ومحمد أحمد حسن، بعدة طعنات، وأعيرة نارية، على يد مجموعة من الشباب التابعة لعائلة «شكمان».حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.