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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تحرير السودان»: ملفات السلام الأساسية في «الجنوب» تم حسمها

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:32 م
حركة تحرير السودان
حركة تحرير السودان
مروة عنبر
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أعلن رئيس حركة تحرير السودان، اليوم السبت، أن بروتوكول السلام في جنوب السودان جاهز للتوقيع.

وأضاف رئيس الحركة فى تصريحات صحفية، أن ملفات السلام الأساسية في جنوب السودان تم حسمها، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأشار رئيس الحركة، إلى أن النقاط العالقة بسيطة جدًا وغير جديرة بالذكر.


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