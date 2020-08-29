«تحرير السودان»: ملفات السلام الأساسية في «الجنوب» تم حسمها

أعلن رئيس حركة تحرير السودان، اليوم السبت، أن بروتوكول السلام في جنوب السودان جاهز للتوقيع.وأضاف رئيس الحركة فى تصريحات صحفية، أن ملفات السلام الأساسية في جنوب السودان تم حسمها، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وأشار رئيس الحركة، إلى أن النقاط العالقة بسيطة جدًا وغير جديرة بالذكر.