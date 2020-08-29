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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير ورصف الشوارع

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:32 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
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تفقد جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مداخل ومخارج مركز ومدينة كفرالشيخ، لتطوير شارع الإنشاء والتعمير، وشارع الضرائب وشارع الزهراء، وشارع الدراسات الإسلامية بغرب المدينة، تيسيرًا على المواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجري تنفيذها.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على تقديم وإتاحة جميع أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، تيسيرًا للحركة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين.

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