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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم 20 بئر نشو لأهالى 6 قرى بمطروح

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:40 م
بئر
بئر
ياسمين شعيب
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أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن تسليم 20 بئر نشو موزعة علي قري حلازين والزيات وأبومرقيق والداخلة وكشوك عميرة والجراولة ممولة من إدارة تنمية القرية ضمن خطة 2020-2019 من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 لإجراء المعاينات حتي استلام الآبار وتسليمها للأهالي.

وأضاف أنه جار الانتهاء من تسليم 39 بئرا بالقري التابعة لمدينة مرسى مطروح شرقا وغربا للمتقدمين طبقًا للشروط والضوابط المتبعة بإنشاء الآبار.

وأكد رئيس المدينة علي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تسليم الآبار التي انتهي منها مركز التنمية المستدامة للمتقدمين بالقري التابعة لمدينة مرسي مطروح ضمن خطة 2019 -2020 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشيرًا إلي أن اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وإرسال إحداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps إلي مركز التنمية المستدامة للمتقدمين لانشاء آبار نشو.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ الأقليم بسرعة إنهاء تسليم الآبار النشو للمتقدمين بالقري.
بئر
بئر
بئر
بئر
بئر
بئر
بئر
بئر

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