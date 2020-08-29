معلومة قانونية.. شرط يحرم الزوج من العذر المخفف في جريمة الشرف

تقدم «الدستور» معلومات قانونية لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء، وفي هذا الإطار نقدم في السطور التالية الأعذار المخففة في جرائم القتل العمد.وكشف المحامي محمد ميزار لـ«الدستور» أن المادة 237 من قانون العقوبات ذكرت "أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 236 وهما المتعلقتان بالقتل العمد والضرب الذي أفضى إلى موت ويشترط لاستفادة الزوج بالعذر المخفف هو عنصر المفاجأة للزوجة متلبسة بالزنا هي ومن يزني بها فإذا انتفى عنصر المفاجأة وكان الزوج على علم مسبق فلا يستفيد من ذلك العذر المخفف".وإذا اشترك مع الزوج شخص آخر في ارتكاب الجريمة فلا يستفيد من العذر المخفف لأن القانون قد قصره على الزوج دون غيره.