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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي بسلاح ناري وكمية من المواد المخدرة في السويس

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:51 ص
حبس
حبس
مريم جبل و عمرو المزيدى
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (طبنجة "معدلة"- 4 طلقات من ذات العيار- ألعاب نارية- 3 كيلوجرامات من نبات البانجو المخدر- 14 جراما من الهيروين المخدر) بحوزة (6 عاطلين- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مُقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل).

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق والكسر"، مُتخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأقروا بارتكابهم (12) واقعة بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل- مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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