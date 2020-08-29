ضبط تشكيل عصابي بسلاح ناري وكمية من المواد المخدرة في السويس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (طبنجة "معدلة"- 4 طلقات من ذات العيار- ألعاب نارية- 3 كيلوجرامات من نبات البانجو المخدر- 14 جراما من الهيروين المخدر) بحوزة (6 عاطلين- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مُقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل).بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق والكسر"، مُتخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأقروا بارتكابهم (12) واقعة بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل- مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأرشد عن المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.