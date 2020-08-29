أمر بسرعة ضبط وإحضار لص بطاريات السيارات في المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، بسرعة ضبط وإحضار لص تخصص في سرقة بطاريات السيارات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من ميكانيكي يفيد بقيام شخص بسرقة البطارية من داخل سيارته أثناء توقفها أمام منزله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت لحظة قيام شخص بسرقة البطارية من داخل السيارة وفر هاربا، حيث ظل اللص يتمشى في شوارع منطقة المرج بمحافظة القاهرة حاملا فى يده كرتونة حتى الساعة الخامسة صباحا للبحث عن سيارة فى مكان هادئ لا يوجد به أي حركة من المارة لتنفيذ خطته فى سرقة البطارية.وأثناء سيره في شارع خلف سنترال المرج حدد السيارة التى سوف ينفذ منها جريمته، وظل يتفقد العقارات عن يمينه ويسارة حتى أن تأكد عدم تواجد أحد على شرف الشقق السكنية ثم رجع إلى السيارة المستهدفة.وقف بجوار السيارة وقام برفع الكبود وأخذ البطارية من السيارة ثم وضعها داخل كرتونة؛ لإخفائها من المارة ثم حملها على كتفه وفر هاربا.