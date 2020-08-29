ما «الفضيحة» التي ضربت علاقات تركيا وألمانيا «في مقتل»؟

أكدت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن العلاقات بين تركيا وألمانيا شهدت حالة من التوتر بعد أن رفضت أنقرة السماح لطائرة نقل تابعة للقوات الجوية الألمانية بدخول المجال الجوي التركي نهاية يوليو الماضي، حيث كان من المقرر أن تكمل مسارها نحو العاصمة الأرمينية، يريفان.وذكرت وسائل إعلام ألمانية ومنها "دويتشه فيله"، أن تصرفات أنقرة تجاه الطائرة الألمانية "فضيحة"، مشيرة إلى أن عدم سماح أنقرة لطائرة النقل التابعة للجيش الألماني باستكمال مسارها حتى "يريفان"، مرورا فوق الأراضي التركية، نهاية يوليو الماضي، فضيحة جديدة تسببت في توتر العلاقات التركية الألمانية.وأضافت المجلة الألمانية أن طائرة النقل العسكرية، التي أقلعت من كولونيا اضطرت للعودة إلى قاعدتها بعد رفض السلطات التركية مرورها نحو العاصمة الأرمينية، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".وكان من المقرر أن تتجه الطائرة إلى العاصمة الأرمينية يريفان، لنقل جنود أرمن إلى ألمانيا لتدريبهم هناك إذ تشترك كل من ألمانيا وأرمينيا في عمليات عسكرية بأفغانستان.وأفادت مصادر عسكرية ألمانية بأن عدم السماح للطائرات التابعة للجيش الألماني باستخدام الأجواء التركية وإجبارها على العودة مرتبط بكون بلد المقصد هو أرمينيا.